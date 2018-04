Al-Attiyah vence outra e encosta no líder do Rally Dakar

O príncipe do Catar, Nasser Al-Attiyah, ganhou nesta segunda-feira a nona etapa do Rally Dakar, somando a sua terceira vitória nesta edição da prova. Com isso, ele diminuiu a diferença que o separa do espanhol Carlos Sainz, que segue liderando a disputa entre os carros.

Al-Attiyah completou o percurso desta segunda-feira, que teve apenas 170 quilômetros de trecho cronometrado entre Copiapó e La Serena - ambas no Chile -, com o tempo de 1h59min28. Enquanto isso, Carlos Sainz terminou a etapa em segundo lugar, com 5min59 de desvantagem.

O resultado desta segunda-feira manteve Al-Attiyah como vice-líder entre os carros. Mas ele diminuiu a diferença para Carlos Sainz, que caiu de 14min35 para 8min36. Por isso mesmo, a disputa pelo título da categoria deve esquentar até o final do rali, no sábado.

Melhor brasileiro entre os carros, Guilherme Spinelli foi apenas o 18.º colocado nesta segunda-feira, quando o percurso foi encurtado por causa dos nevoeiros na região. Mesmo assim, ele segue em oitavo lugar na classificação geral do Rally Dakar.

Nesta terça-feira, os participantes do rali fazem a última etapa no território chileno. Serão 238 quilômetros de trecho cronometrado, entre a cidade de La Serena e a capital Santiago.