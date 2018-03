Al Unser Jr. é preso por agressão O piloto norte-americano Al Unser Jr. foi preso nesta terça-feira em Indianápolis, acusado de agredir a namorada, Jean Soto, de 38 anos, com um soco no olho durante discussão em uma auto-estrada. Segundo Soto, o piloto dirigia bêbado após sair de um clube de streaptease e irritou-se ao ser repreendido. Al Unser Jr., que disputa o campeonato da Indy Racing League (IRL), pagou fiança de US$ 30 mil e já está em liberdade, mas irá a julgamento no dia 19.