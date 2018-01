Al Unser Jr. vence e Kanaan é 2º na IRL O americano Al Unser Jr., da equipe Kelley, venceu o GP de Dallas, quinta etapa da Indy Racing League, disputado neste sábado à noite no Texas Motor Speedway. Mas o brasileiro Tony Kanaan, da Andretti/Green, também teve o que comemorar: chegou em segundo lugar e, com isso, aumentou sua vantagem na liderança da classificação. Tony tem, agora, 177 pontos, 26 a mais que Unser Jr., agora o segundo colocado. Hélio Castro Neves, da Penske, sétimo, tem 149, em terceiro. A prova foi bastante disputada e teve 4 bandeiras amarelas, a última por um batida forte. Na volta 191, Tora Takagi brigava pela terceira posição com Scott Sharp e Felipe Giaffone, quando cometeu um erro infantil. O japonês tocou no carro de Sharp, que bateu no de Giaffone. O brasileiro e o americano foram para o muro. Takagi continuou na prova e foi terceiro. Outro grave acidente foi com o sul-africano Tomas Scheckter, da Chip Ganassi, que largou na pole e liderou a maior parte da corrida, na volta 175. Ele destruiu seu carro no muro da Curva 2. Gil de Ferran, o vencedor da etapa anterior, as 500 Milhas de Indianápolis, teve problemas e foi apenas o oitavo neste sábado. Vitor Meira terminou em 12º. A sexta etapa será realizada no dia 15, no oval de Pikes Peak.