Alain Prost bate Fittipaldi em desafio Alain Prost levou a melhor sobre Emerson Fittipaldi na Race of Legends, no sábado, em Norisring (Alemanha). O desafio também teve a participação de Nigel Mansell, Jody Schekter, além dos pilotos de motos Michael Doohan e Johnny Cecotto - que também correu na F-1. Cada piloto deu 9 voltas, 3 com cada modelo de Turismo à disposição - Audi, Opel e Mercedes. Na primeira disputa, o francês, com um Audi, chegou na frente, com o brasileiro, de Mercedes, em segundo. Depois, Prost foi primeiro com Mercedes e Emerson quinto com Opel. Com Audi, Fittipaldi ganhou a última prova, com Prost (Opel) em terceiro. Na soma dos tempos, o francês fez 2min31s183. Com 2min34s064, Emerson ficou em quarto, atrás também de Mansell e Cecotto. Os 500 mil euros arrecadados serão doados à caridade.