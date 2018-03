Alam Khodair vence etapa da F-Renault Em uma disputa emocionante com o carioca Kiko Motta, da Motta Racing, o paulista Alam Khodair, da Giaffone Racing, venceu a 4ª etapa da Fórmula Renault, no Autódromo Internacional Nélson Piquet e assumiu a liderança da competição, com 63 pontos. Neste domingo, acontece a 5ª etapa da categoria, também no Rio, às 12h40, e o paulista novamente largará na primeira posição, após fazer a pole nos treinos realizados pela manhã, com 1min48s268. Khodair largou na pole e liderou toda a prova. A sua posição somente começou a ser ameaçada após a 10ª volta quando Motta ultrapassou Marcelo Thomaz, da Giaffone Racing, ganhando a segunda colocação. Com o carro mais veloz, o carioca passou a pressionar o paulista que demonstrou perícia ao defender sua posição. Na antepenúltima volta, os dois quase se tocaram, o que provocou uma advertência a Khodair, que, segundo a direção de prova, mudou de trajetória na pista, enquanto Motta tentava ultrapassá-lo. Enquanto a briga pela liderança da prova acontecia, as posições intermediárias eram disputadas com o mesmo afinco pelos pilotos. Vários deles não conseguiram controlar seus carros e saíram da pista, como Daniel Serra, da Bassani Racing e Lucas Showambach, da Amir Nasr Racing. Após vinte voltas, a classificação final da 4ª etapa da Fómula Renault ficou com Khodair em primeiro, Motta em segundo e Diego Freitas, da UniOil Sport, em terceiro. Seguidos por Thomaz; Patrick Rocha, da Giaffone Motorsport, e André Prioste, da Vogle Motorsport. Khodair lidera o campeonato com 63 pontos, seguido por Paulo Salustiano, da M4T Motorsport, 54, e Rocha, 50. A Giaffone Racing é a primeira na disputa por equipes com 79 pontos, seguida por M4T Motorsport e Bassani Racing, ambas com 62. Clio - Antes da quinta etapa da Fórmula Renault, acontece a terceira etapa da Copa Clio, com largada prevista para às 10h30.O pole position é o carioca Elias Nascimento Jr, da Hot-Car Competições, que ontem pela manhã fez o tempo de 2min16s649. Em segundo lugar larga o paulista Vicente Siciliano, da Carreira Racing, 2min17s234. Na terceira posição está Fábio Carreira, da C2 Motorsport, 2min17s269, seguido por Wilton Neto, da Moto Fast - Hot Car, 2min17s48, Bruno Miranda, da Consaer Motosport, 2min17s542, e Wigberto Tartucce, da WT Racing Team, 2min17s996. Após duas etapas, a classificação do campeonato tem a liderança de Alexandre Conill, da WT Racing Team, com 42 pontos; Tartucce, 25; Siciliano, 24; Carreira, 18; Luis R. Frediani, da A Guarana Racing, 17; e Nascimento Jr., 13.