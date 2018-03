Alceu Feldmann lidera treino da Stock O primeiro treino da Stock Car no anel externo do autódromo internacional de Curitiba, nesta sexta-feira, confirmou o que já se esperava: este ano, os carros estão mais rápidos. A carenagem do Vectra foi trocada pela do Astra, o sistema de freios foi modificado e o pneus também são diferentes dos utilizados em 2003. Estas e outras alterações possibilitaram ao paranaense Alceu Feldmann, da RC Competições, cravar a marca de 50s111 no treino desta sexta-feira (média de 183.19 km/h), tempo 0s656 superior ao obtido por Raul Boesel ao fazer a pole position para a última corrida da categoria disputada na pista paranaense, no ano passado. Naquela ocasião, o piloto da Repsol-Boettger fez o tempo de 50s767. O treino livre desta sexta também foi marcado pelo equilíbrio. A diferença entre Feldmann e o 25º colocado, o paulista Nonô Figueiredo (Avallone), foi de apenas 0s955 - 32 pilotos foram à pista. O grid de largada vai ser definido no sábado, a partir das 12h40.