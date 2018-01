Alemães criticam irmãos Schumacher Enquanto nas pistas os irmãos Michael e Ralf Schumacher estão fazendo história, ao disputar as vitórias na Fórmula 1, na Alemanha eles são considerados "maus exemplos." É o que pensa o presidente do Sindicato dos Empregados da Administração Fiscal, Dieter Ondracek, expressando, com muita probabilidade, a opinião de muitos alemães. "Ao decidirem residir em outros países, eles fazem com que os outros quase devam pagar os impostos por eles." Desde 1996 Michael reside em Vufflens-le-Chateau, próximo a Genebra, na Suíça. Ralf, que residia em Mônaco como o irmão, mudou-se para Hellwamg, perto de Salzburgo, na Áustria, no início do ano. "Trata-se de um recurso para evitar o fisco", afirma Friedhelm-Julius Beicher, presidente da Comissão Esportiva do Parlamento Alemão. O caso de Michael é ainda mais curioso, segundo Ondracek: "Sua profissão é a de piloto, mas ele mora na Suíça, onde não há autódromos porque não existe automobilismo no país." Desde 1957, quando morreram cerca de 80 pessoas num acidente nas 24 Horas de Le Mans, a Suíça proibiu corridas de automóveis em seu território. "Segundo a lei suíça, portanto, Michael é um desocupado", lembra o presidente do Sindicato dos Empregados da Administração Fiscal na Alemanha. Mas nem todos vêem pejorativamente a iniciativa dos irmãos Schumacher, como o próprio diretor da Federação dos Contribuintes alemães, Karl-Heinz Daeke: "Eles têm o direito de residir no exterior. É um procedimento legal." Michael irá faturar este ano cerca de US$ 65 milhões, segundo o seu empresário, Willi Weber. Já o último contrato de Ralf com a Williams, assinado mês passado, lhe renderá US$ 15 milhões por temporada. A equipe Ferrari, de Michel, distribuiu hoje um comunicado com declarações do piloto. "Estou bem", afirma ele. "Claro que quarta e quinta-feira sentia ainda as consequências do acidente, mas não tanto." Amanhã e domingo, explicou o alemão, ele poderá dar sequência ao seu programa normal de preparação física, o que não foi possível até agora. Michael deu mais detalhes do seu acidente, terça-feira, no primeiro dia de treinos livres em Monza: "Iniciei a freada na Variante della Roggia e, de repente, a traseira lançou-se para a esquerda, projetando-me para dentro da curva." Depois do primeiro impacto na grade de proteção, sua Ferrari arrastou-se por vários metros, raspando na grade. "Eu não tinha controle do carro porque a roda dianteira direita já havia voado e, portanto, não conseguia frear também." Sem reduzir muito a velocidade, a Ferrari colidiu de traseira contra a proteção de pneus da chicane. "Tive muita sorte", definiu Michael. Testes - Com novos pneus Michelin, bem macios, e pouca gasolina no seu Jaguar, Eddie Irvine registrou hoje o melhor tempo no último dia de testes em Monza, 1min24s53 (69 voltas). Juan Pablo Montoya, com Williams, fez o segundo tempo, 1min24s89 (49), Mika Hakkinen, McLaren, o terceiro, 1min24s94 (92), Ricardo Zonta, Jordan, quarto, 1min24s99 (67), e Rubens Barrichello, Ferrari, quinto, 1min25s50(81). Rubinho não simulou uma corrida, como estava, em princípio, previsto. "Trabalhamos mais no acerto do chassi, além de testar pneus." No fim do treino ele teve problemas de motor.