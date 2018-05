Alemão Abt vence etapa de Berlim da Fórmula E e Di Grassi termina em segundo

Aproveitando o fato de estar em "em casa", o alemão Daniel Abt venceu a etapa de Berlim da Fórmula E neste sábado e viu o seu companheiro de equipe, o brasileiro Lucas Di Grassi, terminar logo atrás, na segunda posição. Abt foi pole position e manteve a ponta até o final da corrida.

"Incrível, não tenho palavras para descrever esse momento", disse o piloto alemão da equipe Audi ABT, que conquistou sua segunda vitória na temporada 2017/2018. Antes, havia triunfado na etapa da Cidade do México.

Di Grassi também comemorou o resultado em Berlim. Após um início ruim de campeonato, ele ficou em segundo lugar pela quarta corrida consecutiva. "Estou muito contente pelo segundo lugar e pela dobradinha da equipe", celebrou o brasileiro.

O terceiro lugar ficou com o francês Jean-Éric Vergne, que, com o resultado, ampliou sua diferença de pontos na liderança geral do campeonato. Agora, o francês tem 162 pontos, 40 a mais que o segundo colocado, o britânico Sam Bird, que terminou a corrida na sétima posição. Antes da prova a diferença entre os dois era de 31 pontos.

O suíço Sebastien Buemi foi o quarto colocado. Depois de estar entre os três primeiros por algumas voltas, Buemi chegou a ultrapassar Vergne na briga pela terceira posição, mas levou o troco, sendo ultrapassado nas últimas curvas.

O vencedor da corrida deste sábado, Abt, aparece na quarta posição na classificação geral, com 85 pontos, um a menos que o terceiro colocado, Felix Rosenqvist, e três a mais que Buemi, que ocupa o quinto lugar. Di Grassi é o sexto, com 76 pontos.

O brasileiro Nelsinho Piquet não pontuou novamente. O piloto, que largou em 15º, até tentou entrar na zona de pontos na última volta em Berlim, mas acabou passando direto em uma curva e chegou na 12ª colocação. No geral, ele aparece na oitava posição.

A próxima prova será em 10 de junho em Zurique, na Suíça. As últimas duas corridas, em julho, serão em Nova York, nos Estados Unidos.