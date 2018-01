Alemão critica estratégia da Ferrari Acostumado com o lugar mais alto do pódio, Michael Schumacher não escondeu seu desapontamento com a segunda colocação no GP do Brasil de Fórmula 1, que quebra uma seqüência de seis vitórias consecutivas, iniciada no GP de Monza, na temporada passada. O principal alvo de suas críticas foi a própria Ferrari que, segundo ele, não lhe ofereceu um carro ajustado às necessidades de Interlagos, além de ter optado por uma estratégia de corrida com dois pit-stops, o que, na opinião do piloto alemão, não foi a mais adequada, já que os demais pilotos que competiam contra ele fariam apenas uma parada. A idéia da Ferrari foi baseada na previsão do tempo, que estimava chuva no terço final da corrida. Nesse momento, seria feita a troca dos pneus. Schumacher garantiu que se mantivesse a primeira colocação durante a relargada, dificilmente conseguiria abrir uma vantagem que lhe propiciasse a tranqüilidade necessária para a realização de duas paradas. "Meu carro não estava bem ajustado na chuva para desempenhar o que foi planejado. Saía muito de frente", explicou. O resultado desse problema ficou evidente nas duas rodadas na pista molhada, uma no Laranjinha e outra na Curva do Lago. "Eu não costumo errar quando estou pilotando em piso molhado. Aliás, estava até torcendo para que chovesse. Mas nada deu certo", disse. Sobre a ultrapassagem de Juan Pablo Montoya, que levantou as arquibancadas de Interlagos, o alemão citou o fato de o adversário ter sido esperto no momento em que a bandeira verde autorizou o reinício da prova. "Acontece que aqui (Interlagos) a reta é muito longa e fica mais fácil para quem está atrás posicionar-se mais próximo quando percebe que o safety-car está deixando a pista", explicou. "Mas, no mais, gostaria de parabenizá-lo pela boa performance durante a corrida." Aliás, o bom desempenho do piloto colombiano deve ter surpreendido o atual campeão. Na véspera, logo depois do treino que definiu o grid de largada, Schumacher havia dito que a Williams ainda precisa "subir alguns degraus" se quisesse competir contra Ferrari e McLaren. Hoje, na coletiva após a prova, seu discurso já tinha mudado. "Agora não podemos esquecer a BMW/Williams", analisou. A respeito de um dos momentos mais belos da prova, quando foi ultrapassado na 49.ª por David Coulthard no final da reta dos boxes, tendo a Minardi do brasileiro Tarso Marques entre eles, o alemão disse que não teve outra alternativa senão ir pelo lado de fora da pista. "A Minardi deslocou-se um pouco para a direita e não me deu outra alternativa", disse. "De qualquer forma, o David teria me ultrapassado mais tarde." Consolo - Apesar de toda frustração, Schumacher ainda tentou valorizar um pouco, senão a segunda posição, pelo menos os seis pontos que somou e que lhe garantiram na primeira colocação do Campeonato Mundial de pilotos. "Pelo menos ainda sou o líder da competição", afirmou.