Alemão Timo Glock volta à Fórmula 1 pela Toyota

O alemão Timo Glock vai correr pela equipe Toyota na próxima temporada da Fórmula 1, substituindo seu compatriota Ralf Schumacher. A Toyota, com sede na cidade alemã Colônia, disse em nota divulgada nesta segunda-feira que o piloto, de 25 anos, assinou um contrato de vários anos. Seu companheiro será o italiano Jarno Trulli. Glock, piloto de testes da BMW Sauber e campeão da temporada da GP2 neste ano, disputou quatro corridas na Fórmula 1 em 2004, pela extinta Jordan. A contratação do alemão reduz ainda mais as opções para o bicampeão Fernando Alonso, que rompeu com a McLaren após uma tumultuada temporada na equipe inglesa. O espanhol provavelmente voltará à Renault, equipe em que ganhou dois títulos e que deixou no final de 2006. As outras principais equipes já estão com seus pilotos definidos. Ralf, irmão mais novo do heptacampeão Michael Schumacher, agora aposentado, garante que não pretende deixar a F1, mas ainda não encontrou um carro para 2008. "É uma ótima sensação voltar a ser um piloto de corrida da Fórmula 1 novamente", disse Glock, escolhido "estreante do ano" na categoria norte-americana ChampCar em 2005. "Embora eu não corra na Fórmula 1 desde 2004, testei de forma bastante regular, então espero que leve pouco tempo para que eu pegue o jeito novamente." "Voltar às corridas de Fórmula 1 como campeão da GP2 é uma verdadeira honra, e todos vimos como Nico Rosberg e Lewis Hamilton desempenharam bem como campeões [da categoria de base], então é bastante animador", acrescentou. O alemão Rosberg, agora na Williams, e o britânico Hamilton, vice-campeão em sua estréia pela McLaren em 2007, foram campeões da GP2 em 2005 e 2006, respectivamente. "(Glock) demonstrou um espírito combativo e um bom talento para correr na GP2, então acreditamos que ele será a pessoa certa para esse emprego", disse o diretor da Toyota, Tadashi Yamashina. A equipe, que em seis temporadas nunca venceu uma corrida, se disse otimista em um acordo para que a BMW Sauber libere Glock para que inicie os testes do seu novo carro em Jerez (sul da Espanha) em 4 de novembro. Dona de um dos maiores orçamentos da categoria de ponta do automobilismo, a Toyota encerrou a temporada de 2007 em sexto lugar, com 13 pontos.