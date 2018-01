Alesi anuncia que vai deixar a F-1 O piloto francês Jean Alesi anunciou nesta quarta-feira que o GP de Suzuka, no Japão, neste domingo, será o último de sua carreira na Fórmula 1. "Na próxima temporada não correrei mais nenhuma prova?, disse o piloto, de 37 anos, em uma entrevista coletiva. O anúncio acontece um dia depois de o chefe da equipe Jordan ter dito que o japonês Takuma Sato seria o companheiro de equipe do italiano Giancarlo Fisichella na próxima temporada. Alesi disputou há duas semanas, em Indianápolis, nos Estados Unidos, o seu GP de número 200, transformando-se no quinto piloto da história da Fórmula 1 a atingir a marca. Acima dele, apenas o italiano Riccardo Patrese (256); o austríaco Gerhard Berger (210), o italiano Andrea de Cesaris (208) e o brasileiro Nelson Piquet (204).