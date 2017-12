Alesi e Frentzen poderão testar na F1 As equipes Jordan e Prost vão utilizar o direito de percorrer 50 quilômetros em testes, na semana de corrida, para verificar se o trabalho de adaptação de seus novos pilotos ao cockpit dos carros não necessita de mudanças, como quase sempre ocorre. Jean Alesi irá estrear na Jordan e Heinz-Harald Frentzen na Prost já na próxima etapa do Mundial, dia 19, na Hungria. Na segunda-feira, Alesi conhecerá, em Silverstone, Inglaterra, como o modelo EJ11 da Jordan-Honda reage ao seu comando. O monoposto tem um motor diferente (Honda) do que a Prost utiliza (Ferrari) e com o qual Alesi estava acostumado. Ele também usará pneus Bridgestone ao invés de Michelin. Além disso, a estrutura da Jordan, pelo orçamento do time, é bem mais desenvolvida. Mas, antes de exigir um pouco do EJ11, sua preocupação será saber se o banco, confeccionado sob medida, lhe permite conduzir confortavelmente, se a distância dos pedais está correta, se a posição das pequenas alavancas do câmbio e embreagem, atrás do volante, são atingidas por seus dedos como se recomenda. Não é tudo: cada escuderia tem hoje um menu de recursos eletrônicos em seus monopostos. Sua assimilação exige do piloto um bom tempo de contato com essa tecnologia para poder tirar do veículo o que ele pode oferecer. É tudo muito individualizado na Fórmula 1. Ao contrário dos seus colegas, que preferem as alavancas de troca das marchas na disposição "15 minutos para as três horas" no volante, Alesi usa a configuração "10 minutos para as duas." Suas mãos ficam quase na porção superior do volante. Os 50 quilômetros do ?shakedown? do carro representam uma oportunidade para o piloto francês, que disputou bela temporada até o GP da Alemanha pela Prost, de familiarizar-se um pouco com o modelo da equipe que espera muito dele, a ponto de dispensar Heinz-Harald Frentzen. Já o alemão não dispôs de muita escolha. Com a ruptura do seu contrato com a Jordan, teve de aceitar a vaga de Alesi na Prost, hoje uma organização castigada por dívidas. Frentzen vai conhecer o AP04 possivelmente em Magny-Cours, na França. O carro tem motor Ferrari e pneus Michelin, de características distintas do motor Honda e pneus Bridgestone da Jordan.