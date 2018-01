Alesi é o mais rápido em treino livre Terminou de forma surpreendente o treino live para o GP do Japão - última etapa do Mundial de Fórmula 1 - realizado nesta sexta-feira, no circuito de Suzuka. O francês Jean Alesi (Jordan) - que faz neste domingo sua despedida da categoria - foi o mais rápido do dia com o tempo de 1min.35.454. Juan Pablo Montoya (Williams) foi o segundo, com o tempo de 1:35.997 e o espanhol Pedro de la Rosa (Jaguar) o terceiro, com a marca de 1:36.225. O campeão Michael Schumacher, da Ferrari, fez apenas o oitavo tempo (1:36.727) e o brasileiro Rubens Barrichello foi o 10º (1:36.994). David Coulthard (MCLaren), que briga com Rubinho pelo vice-campeonato - foi o sétimo, com o tempo de 1:36.638. Os treinos oficiais serão realizados na madrugada deste sábado. Veja os tempos desta sexta-feira: 1. Jean Alesi (FRA) Jordan 1:35.454 2. Juan Pablo Montoya (COL) Williams 1:35.997 3. Pedro de la Rosa (ESP) Jaguar 1:36.225 4. Mika Hakkinen (FIN) McLaren 1:36.430 5 Heinz-Herald Frentzen (ALE) Prost 1:36.439 6. Eddie Irvine (IRL) Jaguar 1:36.589 7. David Coulthard (ESC) McLaren 1:36.638 8. Michael Schumacher (ALE) Ferrari 1:36.727 9. Ralf Schumacher (ALE) Williams 1: 36.874 10. Rubens Barrichello (BRA) Ferrari 1:36.994 11. Jarno Trulli (ITA) Jordan 1:37.564 12. Jenson Button (ING) Benetton 1:37.645 13. Nick Heidfeld (ALE) Sauber 1:37.665 14. Jacques Villeneuve (CAN) BAR 1:38.312 15. Kimi Raikkonen (FIN) Sauber 1:38.315 16. Giancarlo Fisichella (ITA) Benetton 1:38.398 17. Fernando Alonso (ESP) Minardi 1:38.961 18. Olivier Panis (FRA) BAR 1:39.108 19. Jos Verstappen (HOL) Arrows 1:39.511 20. Enrique Bernoldi (BRA) Arrows 1:39.744 21. Alex Yoong (MAL) Minardi 1:39.952 22. Tomas Enge (Republica Checa) Prost 1:41.216.