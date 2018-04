Alesi pode fazer testes para McLaren O piloto francês Jean Alesi, de 37 anos, com passagem pela Tyrrell, Ferrari, Benetton, Sauber, Jordan e Prost, disse nesta terça-feira que poderá fazer testes para a McLaren. Ele tem contrato com a Mercedes para disputar o Campeonato Alemão de Turismo (DTM), este ano. A Mercedes lhe teria feito o convite. Se, de fato, Alesi testar o MP4/17, os resultados para a equipe serão muito mais promocionais que técnicos. Os engenheiros que já trabalharam com o francês não escondem sua falta de sensibilidade para retratar o que se passa com o carro.