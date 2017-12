Alesi substituirá Frentzen na Jordan A equipe Jordan anuncia nesta quarta-feira, oficialmente, o que já se comentava desde o GP da Alemanha: o francês Jean Alesi, que corria pela Prost, substituirá o alemão Heinz-Harald Frentzen, dispensado por Eddie Jordan, nas cinco etapas finais da temporada. Não está definido ainda quem irá para o seu lugar na Prost. Pode ser Ricardo Zonta, terceiro piloto da Jordan, o próprio Frentzen, ou o piloto de testes do time francês, Stephane Sarrazin. Alesi recorreu a uma clausula do seu contrato que lhe permitiu deixar a Prost sem ter de pagar nenhuma multa: salários atrasados. Os problemas financeiros enfrentados por Alain Prost são graves. Como Alesi e Eddie Jordan são amigos há tempos, desde por exemplo o título da Fórmula 3000 conquistado em 1989, quando trabalhavam juntos, a escolha do combativo francês para a vaga do desinteressado Frentzen pareceu natural. Se ele for bem nas provas da Hungria, dia 19, e nas quatro demais, Bélgica, Itália, Estados Unidos e Japão, suas chances de continuar na Jordan no ano que vem são grandes. Agora está sobrando um carro na Fórmula 1. A Prost tem, por enquanto, apenas Luciano Burti confirmado para o restante do Mundial. Até o fim de semana muitas negociações agitarão a Fórmula 1 para a definição do substituto de Alesi na Prost. Alguns pilotos, como Zonta, vão primeiro ouvir o que Alain Prost tem a oferecer com relação também ao campeonato de 2002 e não só as cinco etapas que restam este ano. Zonta sabe que se Alesi não for bem na Jordan, há chance de ele competir lá ano que vem. E fala-se até que Jarno Trulli pode deixar a Jordan se Mika Hakkinen parar de correr, o que não deve ser o caso, apesar de o próprio finlandês ter afirmado que "essa hipótese não é impossível."