Alesi vai correr na categoria Turismo 0 piloto francês Jean Alesi disputará as duas próximas temporadas do Campeonato Alemão de Turismo (DTM) pela equipe da Mercedes, anunciou hoje a montadora alemã. Alesi, de 37 anos, competiu na Fórmula 1 de 1989 até este ano. Foram 201 GPs e uma vitória, conquistada no GP do Canadá de 1995, com Ferrari.