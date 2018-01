Alesi venceu apenas uma corrida O francês Jean Alesi, que nesta quarta-feira anunciou que não correrá mais na Fórmula 1 depois do GP do Japão, neste domingo, estreou na Fórmula 1, em 1990, como uma promessa. Muitos imaginaram tratar-se de um campeão do mundo em potencial, mas venceu apenas uma corrida em sua carreira: no Canadá, em 1995, pela Ferrari. "Ayrton Senna era meu ídolo", diz até hoje. Os dois tiveram um duelo histórico pela vitória no GP dos EUA, em Phoenix, em 1990. Senna pela McLaren e Alesi com Tyrrell. Deu Senna. No GP dos Estados Unidos, dia 30, Alesi, de 37 anos, disputou a 200ª prova na categoria. Apenas 4 pilotos tiveram maior longevidade no Mundial: Ricardo Patrese, 256; Gerhard Berger, 210; Andrea De Cesaris, 208; e Nelson Piquet, 204. A aposentadoria de Alesi surpreendeu Eddie Jordan, sócio da equipe do francês. "Ele não me comunicou nada", disse o dirigente. Alesi havia solicitado ao irlandês uma definição quanto ao seu futuro. A escolha do japonês Takuma Sato o decepcionou profundamente.