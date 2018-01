Alex Barros bate recorde em Barcelona O brasileiro Alexandre Barros bateu o recorde do circuito da Catalunha, em Barcelona, ao cravar o tempo de 1m44s00 numa das 58 voltas que fez nesta terça-feira, durante o período de treinos que os pilotos da Yamaha estão fazendo para o campeonato de 2003 da MotoGP. A melhor marca da pista até então era do italiano Max Biaggi, com 1m44s523. Confira os tempos do dia: 1º Alex Barros (Brasil) - 1m44s0 (58 voltas) 2º Carlos Checa (Espanha) - 1m44s3 (46) 3º Shinya Nakano (Japão) - 1m44s8 (62) 4º Marco Melandri (Itália) - 1m45s7 (75) 5º Olivier Jacque (França) - 1m47s7 (49)