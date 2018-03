Alex Barros cai e fica em 14º nos treinos O brasileiro Alexandre Barros caiu com sua Honda neste domingo, no Circuito de Catalunha, após passar por uma poça de óleo, nos treinos coletivos da MotoGP. Com isso, ficou com o 14º tempo na sessão cronometrada. O mais rápido foi Valentino Rossi, com Yamaha (1min44s571). Depois do treino cronometrado, Barros voltou à pista e fez 1min44s631, bem próximo do tempo do italiano.