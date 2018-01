Alex Barros conformado com 4º lugar O quarto lugar no Rio GP de Motovelocidade não desapontou o piloto brasileiro Alexandre Barros, da West Honda Pons, que se mostrou conformado com o resultado obtido neste sábado, no autódromo internacional Nelson Piquet, em Jacarepaguá, zona oeste do Rio. Desde quarta-feira, ele vinha afirmando que um lugar no pódio seria "difícil", por causa do baixo rendimento de sua moto de 500 cilindradas ante aquelas equipadas com motores de 990cc. "Foi um resultado positivo, porque a pista não favorece a minha moto", afirmou Alexandre Barros, que passou a ocupar o quarto lugar na classificação do campeonato, com 118 pontos, depois do resultado deste sábado. "A chuva também me prejudicou porque as motos de 990cc (motor quatro tempos) têm melhor aderência à pista molhada." A intenção de Alexandre Barros é a de conseguir terminar o Mundial em quarto lugar. Para ele, já seria uma vitória concluir a competição nesta posição, principalmente porque terminaria à frente de sete motos com motores mais potentes que os da sua equipe. "Fazia uma corrida à parte com as outras motos de 500cc. Larguei atrás, consegui recuperar várias posições, mas não tinha como ganhar das motos com motor quatro temos nas retas", explicou Alexandre Barros, ao comentar o GP do Rio. "Espero que a West agora me dê uma moto de 990cc para fazer as próximas quatro etapas, como me prometeram." A próxima corrida do Mundial de Motovelocidade será no circuito de Montegi, no Japão, dia 6 de outubro.