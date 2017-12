Alex Barros define equipe para 2005 Alexandre Barros vai disputar a temporada 2005 da MotoGP pela equipe Camel Pons, a mesma que defendeu de 1999 a 2002 - era chamada Honda Pons. O companheiro do piloto brasileiro será o australiano Troy Bayliss, segundo anúncio oficial realizado nesta segunda-feira por Sito Pons, o dono da escuderia. Aos 34 anos, Alexandre Barros vai disputar sua 16ª temporada na principal categoria da motovelocidade - primeiro nas 500cc, depois na MotoGP. Em 2004, ele esteve na Repsol Honda, quando ficou em 4º lugar no campeonato - anteriormente, em 2003, competia pela Yamaha. A Repsol Honda dispensou Alexandre Barros ao final desta temporada, para poder contratar o italiano Max Biaggi. Com isso, a opção do brasileiro foi voltar para a Camel Honda, ocupando justamente o lugar de Biaggi. E o trabalho na nova equipe começa já na próxima semana. Alexandre Barros viaja nesta sexta-feira para Valência, na Espanha, onde fará treinos nos dias 29 e 30. ?Passei alguns dias descansando no Brasil e dando continuidade às negociações que acabaram se confirmando. Na sexta-feira viajo para a Espanha e já vou testar com a nova equipe Camel Honda. Estou muito feliz por voltar a trabalhar com Sito, que é um profissional de altíssima categoria e com quem obtive meus melhores resultados da carreira?, afirmou Alexandre Barros.