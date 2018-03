Alex Barros é 4º em treinos livres O piloto brasileiro Alexandre Barros, da Honda, ficou nesta sexta-feira com o quarto melhor tempo nos treinos livres para o GP da Alemanha de motovelocidade, categoria MotoGP (antiga 500cc). Ele fez o tempo de 1:26.480. O mais rápido foi o britânico Jeremy McWilliams, que registrou 1:26.067 seguido do francês Olivier Jacque e do italiano Valentino Rossi. No mundial, Rossi lidera com folga o campeonato com 195 pontos contra 108 do japonês Tohru Ukawa. O brasileiro Alexandre Barros aparece em quarto lugar na classificação geral, com 87, dois a menos que o italiano Max Biaggi.