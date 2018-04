Alex Barros é 5º no treino oficial Depois da oitava colocação na primeira sessão de treinos livres para o GP da República Checa de MotoGP, o brasileiro Alexandre Barros, da Honda, ficou em quinto no treino oficial da 10ª etapa do mundial. Ele registrou o tempo de 2:13.286. Em primeiro ficou o espanhol Carlos Checa, da Yamaha, com 2:11.188 seguido do australiano Troy Bayliss, da Ducati, e do espanhol Sete Gibernau, da Honda. Confira os tempos do treino oficial: 1) Carlos Checa (Espanhol) - Yamaha - 2:11.188 2) Troy Bayliss (Austrália) - Ducati - 2:11.969 3) Sete Gibernau (Espanha) - Honda - 2:12.261 4) Loris Capirossi (Itália) - Ducati - 2:12.785 5) Alex Barros (Brasil) - Honda - 2:13.286 6) Kenny Roberts (USA) - Suzuki - 2:13.345 7) Valentino Rossi (Itália) - Yamaha - 2:13.754 8) Kenny Roberts (USA) - Suzuki - 2:13.817 9) Ruben Xaus (Espanha) - Ducati - 2:13.840 10) Neil Hodgson (Inglaterra) - Ducati - 2:13.870 11) Colin Edwards (USA) - Honda - 2:13.949 12) Marco Melandri (Itália) - Yamaha - 2:14.037 13) Michel Fabrizio (Itália) - Harris WCM - 2:14.223 14) Shane Byrne (Inglaterra) - Aprilia - 2:14.304 15) Nicky Hayden (USA) - Honda - 2:14.628 16) Max Biaggi (Itália) - Honda - 2:14.797 17) Andrew Pitt (Austrália) - Moriwaki - 2:15.255 18) John Hopkins (USA) - Suzuki - 2:15.394 19) Nobuatsu Aoki (Japão) - Proton KR - 2:15.682 20) Jeremy McWilliams (Inglaterra) - Aprilia - 2:15.801 21) Norick Abe (Japão) - Yamaha - 2:16.424 22) Gregorio Lavilla (Espanha) - Suzuki - 2:16.530 23) Shinya Nakano (Japão) - Kawasaki - 2:16.723 24) Makoto Tamada (Japão) - Honda - 2:16.926 25) James Ellison (Inglaterra) - Harris WCM - 2:18.765 26) Alex Hofmann (Alemanha) - Kawasaki - 2:19.531