Alex Barros é mais veloz nos treinos O piloto brasileiro Alexandre Barros, da Yamaha, registrou nesta quarta-feira o melhor tempo durante a terceira e última sessão de treinos das equipes da categoria MotoGP, no circuito de Jerez de la Frontera, na Espanha. Ele estabeleceu a marca de 1m45s20. O segundo melhor tempo foi do francês Oliver Jacque (1m45s30) seguido do japonês Tohru Ukawa (1m45s80). O campeão mundial Valentino Rossi não participou da última etapa dos treinamentos.