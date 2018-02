Alex Barros é o mais rápido da MotoGP em Phillip Island O piloto brasileiro Alexandre Barros (Paramc d´Antin) fez o melhor tempo desta terça feira no primeiro dia de treinos da MotoGP em Phillip Island, na Austrália. Mesmo correndo em uma equipe que não possui o principal modelo da Ducati para 2007, o veterano Barros fez valer sua experiência e cravou 1min30s60, um décimo a menos que os italianos Marco Melandri (Gresini Honda) e Loris Capirossi (Ducati), segundo e terceiro na classificação, respectivamente. O atual campeão da categoria, o norte-americano Nicky Hayden (Repsol Honda), foi o quarto (1min31seg18), uma melhora de 25 segundos com o tempo que ele fez na pista australiana no ano passado. A maioria das escuderias aproveitaram a sessão de treinos para ajustar suas motos de 800cc para o circuito, que tem um traçado muito diferente de Sepang (na Malásia), onde, na semana passada, foram realizados os primeiros testes da MotoGP em 2007. O pentacampeão da categoria, o italiano Valentino Rossi, não participou da primeira seção de tomada de tempos. Classificação da 1.ª sessão de treinos da MotoGP em Phillip Island: 1.º - Alexandre Barros (BRA/Paramc d´Antin) 1min30s60 2.º - Marco Melandri (ITA/Gresini Honda) 1min30s70 3.º - Loris Capirossi (ITA/Ducati Marlboro) 1min30s70 4.º - Nicky Hayden (EUA/Repsol Honda) 1min31s18 5.º - Dani Pedrosa (ESP/Repsol Honda) 1min31s29 6.º - Casey Stoner (AUS/Ducati Marlboro) 1min31s40 7.º - Alex Hofmann (SUI/D´Antin Ducati) 1min31s50 8.º - Carlos Checa (ESP/LCR Honda) 1min31s80 9.º - John Hopkins (EUA/Rizla Suzuki) 1min31s80 10.º - Kenny Roberts (EUA/Team Roberts Honda) 1min31s90 11.º - Toni Elías (ESP/Gresini Honda) 1min32s00 12.º - Chris Vermeulen (AUS/Rizla Suzuki) 1min32s00 13.º - Shinya Nakano (JAP/Konica Minolta) 1min32s23