Alex Barros é o mais rápido em treino O brasileiro Alexandre Barros, que corre com uma Honda, conseguiu nesta sexta-feira o melhor tempo nos treinos livres para o GP da Grã Bretanha da MotoGP. Com o tempo de 1min30s728, Barros ficou na frente do italiano Marco Melandri, também da Honda, que cravou 1min30s748. O líder do campeonato, o italiano Valentino Rossi (Yamaha), ficou com o sétimo melhor tempo com 1min30s877. Neste sábado, acontecerá mais um treino livre e, mas tarde, o treino oficial para definir o grid de largada.