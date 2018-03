Alex Barros é o melhor no treino livre O piloto brasileiro Alexandre Barros fez o melhor tempo no primeiro dia de treinos livres para o GP da França, a quarta etapa da temporada da MotoGP, no circuito de Le Mans. Terceiro colocado do campeonato, ele conseguiu marcar 1m34s171 na segunda sessão do dia. O italiano Valentino Rossi, que é o atual campeão e lidera o campeonato, conseguiu apenas o 5º tempo nesta sexta-feira. O treino que define o grid de largada será neste sábado e a corrida acontece no domingo. Veja os resultados combinados das duas sessões de treinos livres: 1º Alexandre Barros (BRA/Honda) - 1m34s171 2º Sete Gibernau (ESP/Honda) - 1m34s290 3º Max Biaggi (ITA/Honda) - 1m34s618 4º Colin Edwards (EUA/Yamaha) - 1m34s701 5º Valentino Rossi (ITA/Yamaha) - 1m35s067 6º Shinya Nakano (JAP/Kawasaki) - 1m35s067 7º Marco Melandri (ITA/Honda) - 1m35s125 8º John Hopkins (EUA/Suzuki) - 1m35s127 9º Carlos Checa (ESP/Ducati) - 1m35s206 10º Nicky Hayden (EUA/Honda) - 1m35s359