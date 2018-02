Alex Barros é sexto em treinos no Catar O piloto brasileiro Alexandre Barros, da Honda, fez nesta terça-feira o sexto melhor tempo entre nove corredores durante os treinos da MotoGP realizado no circuito de Losail, no Catar. Ele registrou a marca de 1:59.20. O mais rápido foi o norte-americano Nicky Hayden, também da Honda, com 1:58.36 Confira os melhores tempos: 1) Nicky Hayden (EUA/Honda) - 1:58.36 2) Marco Melandri (ITA/Honda) - 1:58.48 3) Loris Capirossi (ITA/Ducati) - 1:58.92 4) Carlos Checa (ESP/Ducati) - 1:59.14 5) Max Biaggi (ITA/Honda) - 1:59.20 6) Alexandre Barros (BRA/Honda) - 1:59.20 7) Makoto Tamada (JAP/Honda) - 1:59.50 8) Troy Baylis (AUS/Honda) - 2:00.60 9) Roberto Rolfo (ITA/Ducati) - 2:03.50