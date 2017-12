Alex Barros estuda novas propostas Acabou o sonho de Alexandre Barros na Repsol HRC, a equipe oficial da Honda na categoria MotoGP, a principal do Mundial de Motovelocidade. A escuderia anunciou que o brasileiro não faz parte dos planos para 2005. Segundo a assessoria de imprensa do piloto, Alex já está há duas semanas negociando com duas equipes: a Telefônica Gresini, na qual compete o espanhol Sete Gibernau, vice-campeão da temporada, e a Camel Sito Pons, que não contará com o italiano Max Biaggi na próxima temporada. O piloto chega nesta terça-feira a São Paulo. Alex correu pela Sito Pons até 2002 e em 2003 foi para a Gauloises Yamaha. Em 2004, viu a grande chance de tentar conquistar o título mundial ao ser contratado para o lugar de Valentino Rossi na Honda Repsol. Mas o brasileiro, que havia dito que esta era a maior chance da carreira, decepcionou: não conquistou nenhuma vitória, terminando apenas na quarta posição no campeonato, com 165 pontos. O italiano, por sua vez, foi para a Yamaha e conquistou o tricampeonato mundial antecipadamente, com 304 pontos - 47 a mais que o vice Gibernau. "Foi um prazer trabalhar com Alex nesta temporada e desejamos tudo de bom a ele. Ele e seus mecânicos deram tudo, mas infelizmente não tiveram muito o que comemorar", lamentou Satoru Horike, principal diretor da Repsol HRC. O norte-americano Nicky Hayden, companheiro de equipe de Alex Barros, foi mantido na escuderia, apesar de acabar o ano mais atrás que o brasileiro na classificação geral. Seu novo colega será o italiano Max Biaggi. O piloto, que teve um desempenho inferior ao de Alex - ficou em oitavo, com 117 pontos -, assinou contrato por mais dois anos. A volta do Mundial de Moto aos Estados Unidos em 2005 pode ser uma das explicações para que a Repsol tenha mantido o piloto. Às avessas - Enquanto o brasileiro procura emprego, chovem propostas para Valentino Rossi. Nesta segunda-feira, o italiano desmentiu que esteja pensando em passar para a Fórmula 1. "Em 2005 continuarei com a Yamaha. E no ano seguinte ainda estarei andando de moto", declarou o italiano, que tem 25 anos. "Não sei sobre o meu futuro. Depois desses dois anos, vou decidir", concluiu o tricampeão da MotoGP.