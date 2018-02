Alex Barros faz 2º melhor tempo O piloto brasileiro Alexandre Barros começou bem a etapa da Holanda de MotoGP, corrida que será a sua 200ª na principal categoria do motociclismo. Neste quinta-feira, em Assen, com chuva, ele fez o segundo tempo, com 2min13s723, no primeiro treino classificatório. A pole provisória ficou com o espanhol Sete Gibernau (2min12s540). Valentino Rossi ficou em sétimo. O grid será definido nesta sexta-feira e a corrida ocorre no sábado.