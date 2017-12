Alex Barros faz pole provisória O piloto brasileiro Alexandre Barros, da Honda, conquistou a pole position provisória no primeiro treino classificatório para o GP da Austrália de MotoGP (antiga 500 cc), na Ilha Phillip, que acontece neste domingo. Barros conseguiu o tempo de 1m33s002, seguido de perto pelo australiano Garry McCoy, da Yamaha, com 1m33s152. O grid final será decidido na madrugada deste sábado. O campeão antecipado da temporada, o italiano Valentino Rossi, ficou na quinta posição. O brasileiro, que está em quarto lugar na classificação geral, chegou em terceiro lugar, na GP da Malásia, no último fim de semana, e em primeiro no GP do Pacífico, duas semanas atrás. O GP da Austrália é o penúltimo deste ano. A temporada termina com o GP de Valência, na Espanha. Classificação desta sexta-feira: 1 - Alex Barros (BR) ? Honda - 1m33s002 2 - Garry McCoy (AUS) ? Yamaha - 1m33s152 3 - Jeremy McWilliams (GBR) - Proton KR - 1m33s215 4 - Jurgen van de Goorbergh (HOL) ? Honda - 1m33s314 5 - Valentino Rossi (ITA) ? Honda - 1m33s411 6 - Daijiro Kato (JAP) ? Honda - 1m33s427 7 - Tohru Ukawa (JAP) - Honda - 1m33s542 8 - Max Biaggi (ITA) - Yamaha - 1m33s586 9 - Nobuatsu Aoki (JAP) - Proton KR - 1m33s773 10 - Loris Capirossi (ITA) ? Honda - 1m33s804