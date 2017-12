Alex Barros faz testes em Phillip Island O piloto brasileiro Alex Barros realizou nesta terça-feira três sessões de treinos com sua Honda, no circuito australiano de Phillip Island, como preparativo para a temporada 2004 de MotoGP. Ao lado do companheiro Nicky Hayden, ele se concentrou em testar pneus e completou um total de 100 voltas. ?Cada vez posso rodar com mais consistência e ritmo. Amanhã provaremos várias modificações na suspensão dianteira para ver se evoluímos?, disse. Durante as sessões de treinos, o norte-americano Colin Edwards e o espanhol Sete Gibernau, ambos da Honda, fizeram os melhores tempos e ficaram à frente do atual campeão, o italiano Valentino Rossi. Edwards marcou 1:21.06, seguido de Gibernau (1:31.37) e de Rossi (1:31.40).