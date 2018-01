Alex Barros fica com a pole na MotoGP O piloto brasileiro Alexandre Barros ficou com a pole do GP de Portugal, a segunda etapa do campeonato da MotoGP. Com a Honda, ele fez o tempo de 1m37s202 no treino que definiu o grid neste sábado, no circuito de Estoril. Depois de ter ficado em 4º lugar na prova que abriu a temporada, domingo passado, em Jerez de la Frontera, na Espanha, Alexandre Barros liderou os treinos livres em Portugal. E conseguiu o primeiro lugar do grid de largada do GP que acontece neste domingo. O italiano Valentino Rossi, que venceu a primeira prova e lidera o campeonato, ficou com a 4ª colocação no grid. Confira os 10 melhores no treino de classificação: 1º Alexandre Barros (BRA/Honda) - 1m37s202 2º Sete Gibernau (ESP/Honda) - 1m37s329 3º Carlos Checa (ESP/Ducati) - 1m37s456 4º Valentino Rossi (ITA/Yamaha) - 1m37s643 5º Marco Melandri (ITA/Honda) - 1m37s835 6º Loris Capirossi (ITA/Ducati) - 1m38s000 7º Colin Edwards (EUA/Yamaha) - 1m38s003 8º Max Biaggi (ITA/Honda) - 1m38s009 9º Nicky Hayden (EUA/Honda) - 1m38s123 10º Shinya Nakano (JAP/Kawasaki) - 1m38s283