Alex Barros fica em 2º lugar no treino O piloto brasileiro Alexandre Barros conseguiu a segunda colocação no primeiro treino classificatório para o GP da França de Motovelocidade, categoria MotoGP. Em sua melhor volta, nesta sexta-feira, no circuito de Le Mans, ele fez o tempo de 1m35s985, ficando atrás apenas do italiano Valentino Rossi, que marcou 1m35s208. No sábado acontece a definição do grid de largada e a prova, quarta etapa da temporada, será domingo.