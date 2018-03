Alex Barros fica em 3º lugar na França O espanhol Sete Gibernau ganhou neste domingo o GP da França de Motovelocidade, categoria MotoGP, disputado no circuito de Le Mans. O brasileiro Alexandre Barros foi o terceiro colocado, atrás também do italiano Valentino Rossi, que ainda lidera o campeonato. Apesar de ter sido interrompida pela chuva, a prova teve um final emocionante, principalmente entre Rossi e Gibernau. O italiano entrou na última volta como líder, mas o espanhol levou a melhor na reta de chegada e, com 165 milésimos de vantagem, conseguiu sua segunda vitória no campeonato. A vitória de Gibernau fechou com chave de ouro o fim de semana vitorioso dos espanhóis no Mundial de Motovelocidade. Além da vitória dele na MotoGP, os pilotos do país ganharam as duas outras categorias, com Toni Elias nas 250cc e Daniel Pedrosa nas 125cc. Após a disputa da quarta etapa da MotoGP, Rossi lidera o campeonato com 90 pontos, 23 a mais do que o também italiano Max Biaggi, que foi 5º colocado neste domingo. Gibernau é o terceiro, com 63, e Alex Barros ocupa a 4ª posição, com 46.