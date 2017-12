Alex Barros fica em 6º no warm up Depois de conseguir permanecer algumas voltas na liderança do warm up, o treino de aquecimento para o GP Rio de Motovelocidade, o piloto brasileiro Alexandre Barros ficou com o 6º tempo na sessão da manhã deste sábado, com 2m06s234. A largada da prova das 500cc está prevista para acontecer logo mais, às 14 horas, no circuito de Jacarepaguá, e Barros sai em 12º lugar. A melhor marca do warm up das 500cc foi conseguida pelo holandês Jurgen vd Goorbergh, com 2m05s148, seguido pelo norte-americano Kenny Roberts, que fez 2m05s441. O terceiro colocado foi o campeão mundial de 2001, o italiano Valentino Rossi (2m05s530). A chuva que caiu intensamente durante a madrugada no Rio deu uma trégua neste início de manhã, mas tudo indica que o GP Rio de Motovelocidade deverá ser disputado sob chuva.