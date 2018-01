Alex Barros larga em 6º em Portugal Com o tempo de 1min40s076, o italiano Max Biaggi (Yamaha) conquistou hoje, no treino oficial, a pole position para o Grande Prêmio de Motovelocidade de Portugal, 500 cilindradas, que será disputado neste domingo, no circuito de Estoril. Biaggi será seguido no grid de largada pelos italianos Loris Capirossi (1min40s258) e Valentino Rossi (1min40s324), ambos com motos Honda. O piloto brasileiro Alex Barros (Honda) registrou sua melhor volta com 1min40s670 e sairá em sexto. O japonês Tetsuya Harada, (Aprilia) larga na pole das 250cc, enquanto nas 125cc, Manuel Poggiali, de San Marino (Gilera) larga na frente.