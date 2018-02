Alex Barros quer vencer já na estréia Alexandre Barros embarcou nesta quinta-feira para o Japão, onde no dia 6 de abril acontece a prova de abertura da temporada 2003 do Mundial de MotoGP, com uma certeza: este ano tem a grande chance de sua vida. Aos 32 anos, o brasileiro vai correr pela vez por uma equipe oficial de fábrica, a Gauloises/Yamaha, desde que chegou à categoria, em 1990. "Todo piloto sonha com esta chance. A minha demorou a chegar e, agora, vou tratar de aproveitar. Tenho condição de lutar sempre por vitórias e pretendo começar a vencer já no Japão.? As perspectivas de Alex Barros são realmente boas. Nos testes de pré-temporada ele bateu recordes das pistas de Valência, Barcelona e Estoril. E acredita que ainda pode melhorar. "Nosso motor ainda é um pouco inferior aos Honda. Mas em Suzuka vamos testar novas peças, além de novos componentes aerodinâmicos, o que deve melhorar a performance?, disse. Domingo e segunda-feira, ocorrerão testes na pista japonesa. Alex Barros competia com uma moto Honda e, nos últimos três anos, obteve resultados bem consistentes, apesar de correr para uma equipe, a Pons, que não tinha o apoio da fábrica. No ano passado, inclusive, correu com motor de dois tempos na maior parte do campeonato. Quando teve um propulsor de quatro tempos à disposição, obteve duas vitórias, um segundo lugar e um terceiro. "Mas não foram esses resultados que me levaram à Yahama e sim minha consistência.? Para o brasileiro, o italiano Valentino Rossi, da Ducati - atual campeão da MotoGP -, será seu grande adversário na temporada. "Creio que a briga pelo título ficará entre nós dois. Há vários pilotos excelentes, como o Max Biaggi, mas que não têm equipamento tão bom quanto os nossos.?