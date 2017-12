Alex Barros sai em 5º no GP Austrália O piloto norte irlandês Jeremy McWilliams, de 38 anos, larga na pole position no GP da Austrália de MotoGP (antiga 500 cc), que acontece neste domingo na Ilha Phillip, na Austrália. O veterano McWilliams fez o tempo de 1m31s919 no treino classificatório na madrugada deste sábado. O brasileiro Alex Barros, que na sexta-feira tinha conquistado a pole provisória, sairá na quinta posição. Já o campeão antecipado da temporada, o italiano Valentino Rossi, ficou com a sétima posição. Rossi, que venceu 10 das 14 corridas este ano, tenta neste domingo sua 50ª vitória na carreira. Ele será o sexto piloto a conquistar este número na categoria 500cc. A última corrida da temporada será o GP de Valência, na Espanha. Confira o grid do GP da Austrália: 1. Jeremy McWilliams (GBR) 1m31s919 2. Garry McCoy (AUS) Yamaha 1m32s325 3. Nobuatsu Aoki (JAP) Proton 1m32s477 4. Jurgen v.d. Goorbergh (HOL) Honda 1m32s509 5. Alex Barros (BRA) Honda 1m32s572 6. Tohru Ukawa (JAP) Honda 1m32s592 7. Valentino Rossi (ITA) Honda 1m32s849 8. Max Biaggi (ITA) Yamaha 1m32s889 9. Loris Capirossi (ITA) Honda 1m32s.918 10. Daijiro Kato (JAP) Honda 1m32s927