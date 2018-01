Alex Barros sofre "tombo besta" O brasileiro Alexandre Barros tirou o dia de treinos para o GP da Catalunha, em Barcelona, para fazer alguns acertos na sua moto Yamaha M1 e avaliar os pneus. Fez o que pretendia, mas o resultado poderia ter sido melhor do que o oitavo lugar (1m45s139), não fosse um tombo quando faltavam 20 minutos para o final da sessão desta sexta-feira. O mais rápido foi o italiano Valentino Rossi (Honda), com 1m43s927, seguido pelo também italiano Loris Capirossi (Ducati), 1m44s333, e pelo espanhol Sete Gibernau (Honda), 1min44s366. "Se não fosse um tombo besta, eu teria melhorado bastante minha performance?, admitiu Alex Barros. Ele caiu quando andava com a moto reserva, "calçada? com pneus duros, mas com acerto diferente do que usou na titular. O grid para a etapa da Catalunha, a sexta da temporada, será definido na manhã deste sábado.