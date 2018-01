Alex Barros toma anestesia para correr Alexandre Barros vai disputar a segunda etapa do Mundial de MotoGP, domingo, na África do Sul, sob efeito de anestesia. Ele ainda sente fortes dores na perna esquerda, conseqüência do acidente que sofreu no Japão durante a primeira corrida do campeonato - teve ruptura dos ligamentos e do tendão e uma pequena fratura na tíbia -, mas insiste em correr, contrariando a recomendação médica de ficar pelo menos dois meses em recuperação. "Quando estou pilotando e tenho de flexionar o joelho nas curvas, a dor aumenta bastante. Na corrida, o jeito vai ser aplicar novamente uma anestesia, para conseguir ir até o final. Ainda estou longe de ficar curado??, explicou Alex Barros. Nesta sexta-feira, no primeiro treino oficial, o brasileiro, com uma Yamaha M1, fez o oitavo tempo, prejudicado pelas dores (1m34s426). O mais rápido foi o italiano Valentino Rossi, com Honda, que fez 1m33s442. O GP da África do Sul tem largada prevista para as 6 horas de domingo, pelo horário de Brasília.