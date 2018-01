Alex Barros vai usar moto de 4 tempos O piloto brasileiro Alex Barros vai usar um modelo de quatro tempos no GP do Pacíficio de MotoGP, que será disputado no dia seis de outubro, no circuito de Motegi, no Japão. Barros - que compete com uma motocicleta de menor potência, de dois tempos, vai correr com o modelo Honda RC211V, da West Honda Pons. "Estou muito emocionado com essa oportunidade. Finalmente vou poder competir no mesmo nível de Valentino Rossi (o atual campeão mundial) e com outras motos de 4 tempos?, disse ele. Apesar disso, ele recomenda cautela. ?Não vai ser fácil oferecer o mesmo nível de competitividade que os demais já em Montegi porque primeiro preciso me familiarizar com a moto?, advertiu.