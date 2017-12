Alex Barros vence 500cc da Itália Debaixo de muita chuva, o brasileiro Alexandre Barros jogou um balde de água fria nos torcedores italianos que lotaram o autódromo de Mugello neste domingo, certos de que iriam ver um passeio dos pilotos de seu país no GP da Itália de Motovelocidade, categoria 500cc. Alex Barros, porém, estragou a festa ao dar um show de pilotagem na pista encharcada e vencer a 5ª etapa da temporada 2001. Os "tiffosi" tiveram de se conformar com o segundo lugar de Loris Capirossi, companheiro do brasileiro na equipe West Honda Pons, e com o terceiro de Max Biaggi. "É a primeira corrida neste ano em que conseguimos fazer um bom trabalho. A equipe estava precisando disso. As coisas vão melhorar a partir de agora??, comemorou o brasileiro. Foi a quarta vitória de Alexandre Barros nas 500cc. A primeira ocorreu em 1993, na Espanha. No ano passado, ganhou os GPs da Holanda e da Alemanha. A vitória do brasileiro, neste domingo, foi em duas etapas. Com pista seca, Alexandre Barros, que largou em quinto, assumiu a ponta na sétima volta, após bela ultrapassagem sobre Biaggi, no final da reta dos boxes. Logo depois, porém, começou a chover e a prova foi interrompida. No recomeço, o piloto do Brasil manteve o bom ritmo, mostrou muita habilidade no asfalto molhado e acabou cruzando a linha de chegada em segundo, atrás do japonês Haruchita Aoki. No entanto, nas voltas finais o brasileiro sabia que não era necessário forçar, pois na soma dos tempos ele seria confirmado como o vencedor do GP. Alex Barros completou a corrida em 49s26min006, com vantagem de 8s359 sobre Capirossi. Ele considerou a prova "bastante perigosa??, por causa das condições da pista, mas admitiu que, desde o início, teve consciência de que poderia vencer. O brasileiro pulou para o quinto lugar na classificação, com 60 pontos. O líder é o italiano Valentino Rossi, com 91. Nas 125cc, vitória do japonês Noboru Ueda. Outro japonês, Tetsuya Harada, venceu a prova das 250cc. Confira a ordem de chegada dos dez primeiros: 1) Alex Barros - BRA/Honda 2) Loris Capirossi ITA/Honda 3) Max Biaggi (ITA/Yamaha) 4) Alex Crivillé (ESP/Honda) 5) Haruchika Aoki (JPN/Honda) 6) Sete Gibernau (ESP/Suzuki) 7) Tohru Ukawa (JPN/Honda) 8) Shinya Nakano (JPN/Yamaha) 9) Norick Abe (JPN/Yamaha) 10) Noriyuki Haga (JPN/Yamaha) Confira a classificação do mundial: 1) Valentino Rossi (ITA) - 91 pontos 2) Max Biaggi (ITA) - 70 pontos 3) Loris Capirossi (ITA) - 65 pontos 4) Norick Abe (JPN) - 64 pontos 5) Alex Barros (BRA) - 60 pontos 6) Alex Crivillé (ESP) - 57 pontos 7) Shinya Nakano (JPN) - 50 pontos 8) Kenny Roberts (USA) - 37 pontos 9) Tohru Ukawa (JPN) - 36 pontos 10) Sete Gibernau (ESP) - 29 pontos