Alex Tagliani correrá na Inglaterra Alex Tagliani, piloto que canadense que bateu no carro de Alessandro Zanardi em Lausitz, vai correr a prova deste sábado, na Inglaterra. "Acho que estar correndo é uma espécie de terapia para tentar esquecer o que ocorreu. Não consigo ficar cinco minutos sem pensar no que aconteceu", disse. Maurício Gugelmim, presidente da Associação de Pilotos, pediu nesta quinta-feira para que a administração de Corby fizesse algumas modificações na entrada e na saída dos boxes, dando mais espaço para a retomada de velocidade na volta à pista. O acidente de Zanardi aconteceu quando ele voltava de um reabastecimento e perdeu o controle do carro, rodando e sendo atingido por Tagliani.