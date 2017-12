Alex Tagliani é o pole em Montreal O piloto canadense Alex Tagliani obteve, neste sábado, a pole position para o GP de Montreal da Fórmula Cart, ao completar a melhor volta em 1min19s665. O brasileiro Bruno Junqueira, vice-líder do campeonato, ficou com a terceira colocação, atrás do espanhol Oriol Servia. O cananense Paul Tracy, que tenta a terceira vitória em casa na temporada - venceu em Toronto e Vancouver - ficou com o oitavo lugar no grid. Ele é o primeiro colocado na temporada. O brasileiro Mário Heberfeld terminou o treino na décima-segunda posição, seguido por Roberto Pupo Moreno. Guálter Salles fez o 17º tempo.