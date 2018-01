Alexandre Barros chega em 2º na Espanha O espanhol Sete Gibernau, da Suzuki, venceu hoje o Grande Prêmio de Valência de Motovelocidade, na categoria 500 cilindradas, superando o brasileiro Alexandre Barros por apenas 0,293 segundos. A prova foi disputada no circuito espanhol de Cheste e marcou a primeira vitória de Sete Gibernau no motociclismo. O terceiro colocado foi o norte-americano Kenny Roberts, atual campeão das 500 cc, seguido pelo espanhol Carlos Checa. O italiano Valentino Rossi foi o 11º, mas ainda permanece na liderança do mundial. O japonês Daijiro Katoh venceu a prova de 250 cc, enquanto o Manuel Poggiali, de San Marino, ganhou nas 125 cc.