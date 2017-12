Alexandre Barros deve voltar para a Honda Alexandre Barros será operado amanhã pelo doutor Moisés Cohen, em São Paulo. A cirurgia é para recuperar um tendão do ombro direito, lesado no acidente sofrido no warm-up do GP da Grã-Bretanha, em Donington, 13 de julho. Serão dois meses de recuperação. Mas a espera irá valer a pena. Barros deverá tornar-se piloto da equipe mais cobiçada por todo profissional que um dia sonhou em disputar o Mundial: a oficial de fábrica da Honda. Barros será o substituto do tricampeão Valentino Rossi, que por sua vez ocupará o lugar do brasileiro na Yamaha. A pouca competitividade da moto da Yamaha e os muitos problemas físicos de Barros o impediram de conseguir mais que a nona colocação no campeonato, com 101 pontos, diante de 357 de Rossi, o campeão. Além das dificuldades na articulação do ombro direito, Barros teve no acidente de Donington fratura na mão direita, sendo necessária a implantação de placas e parafusos de titânio. No fim da reta dos boxes, o japonês Yukio Kagayama, da Suzuki, perdeu o controle na freada e atingiu o brasileiro que deixava o box. Só falta a empresa Altadis, dona das marcas de cigarros Gauloises e Fortuna, liberar Barros para deixar a Yamaha e transferir-se para a Honda, de onde saiu para a sua equipe atual. O seu contrato, com extensão até o fim de 2004, é com a Altadis, patrocinadora das duas equipes da Yamaha. O mesmo vale para a Honda, que reluta em liberar já Rossi por não poder contar, de imediato, com Barros. Hoje, em Barcelona, o norte-americano Colin Edwards fez seu primeiro teste com a Honda RC211CV, usada por Rossi. O ex-campeão mundial de Superbike estreou este ano na MotoGP pela Aprilla e agora se transferiu para a Honda.