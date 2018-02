Alexandre Barros é novamente o mais rápido em Phillip Island O brasileiro Alexandre Barros (Pramac d´Antin) foi, pelo segundo dia consecutivo, o mais rápido nos treinos da MotoGP realizados no circuito australiano de Phillip Island. Barros, que retorna esta temporada ao Mundial de MotoGP após passagem pelo de Superbike, fez o tempo de 1min30s01. Aliás, menor que o da terça-feira. A maioria das escuderia aproveitou os treinos para ajustar os motores a fim de se adaptar a um traçado muito diferente do de Sepang, onde completaram na semana passada o primeiro teste de 2007. Classificação do segundo dia: 1.º Alexandre Barros (BRA/Ducati) 1min30s01 2.º Loris Capirossi (ITA/Ducati) 1min30s34 3.º Casey Stoner (AUS/Ducati) 1min30s39 4.º Dani Pedrosa (ESP/Honda) 1min30s45 5.º Alex Hofmann (SUI/Ducati) 1min30s60 6.º Nicky Hayden (EUA/Honda) 1min30s61 7.º Marco Melandri (ITA/Honda) 1min30s74 8.º Carlos Checa (ESP/Honda) 1min31s84 9.º Chris Vermeulen (AUS/Suzuki) 1min31s19 10.º Shinya Nakano (JPN/Honda) 1min31s35