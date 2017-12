Alexandre Barros é pole nas motos Em sua primeira prova com uma moto de quatro tempos, no último domingo, no Japão, Alexandre Barros venceu o GP do Pacífico. Na sua segunda oportunidade, neste sábado, ele garantiu a pole position para a etapa da Malásia do Mundial de Motovelocidade, categoria MotoGP (antiga 500cc), que acontece na madrugada de amanhã. Depois de disputar o campeonato inteiro com uma moto de dois tempos, o piloto brasileiro está podendo mostrar agora o que pode fazer quando tem em mãos um equipamento similar aos dos seus rivais e assim, vem conseguindo grandes resultados. No treino classificatório no circuito de Sepang, neste sábado, Alexandre Barros marcou seu melhor tempo em 2m04s487, deixando o italiano Max Biaggi em segundo lugar (2m04s536) e o japonês Daijiro Kato em terceiro (2m04s680). O campeão antecipado da temporada, Valentino Rossi, não foi bem na sessão e ficou apenas com a 8ª colocação (2m05s188). ?Não esperava conseguir a pole, mas o mais importante é que a moto está se comportando muito bem e temos boas chances para a corrida de amanhã?, afirmou o brasileiro, que conseguiu sua primeira pole na temporada. Nas 250cc, a pole na Malásia ficou com o espanhol Fonsi Neto. E nas 125cc, o mais rápido foi o francês Arnaud Vincent. Confira o grid de largada da MotoGP: 1º Alexandre Barros (Brasil) - 2m04s487 2º Max Biaggi (Itália) - 2m04s536 3º Daijiro Kato (Japão) - 2m04s680 4º Loris Capirossi (Itália) - 2m04s785 5º Carlos Checa (Itália) - 2m05s031 6º Tohru Ukawa (Japão) - 2m05s106 7º Jeremy McWilliams (Inglaterra) - 2m05s170 8º Valentino Rossi (Itália) - 2m05s188 9º Garry McCoy (Austrália) - 2m05s400 10º Juergen vd Goorbergh (Holanda) - 2m05s671