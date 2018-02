Alexandre Barros estréia em sexto lugar na Superbike O brasileiro Alexandre Barros terminou na sexta posição em sua estréia pela equipe Klaffi Honda no Mundial de Superbike, no circuito de Losail, neste sábado, no Catar. Barros largou na décima posição e chegou a perder cinco lugares durante as duas corridas. Ele explicou: ?Tive um problema no início da primeira corrida quando fui jogado para a parte suja da pista devido a um acidente que aconteceu na primeira volta. Tive de fazer uma prova de recuperação. Foi difícil porque a falta de potência do motor dificultou muito o meu desempenho. Foi difícil fazer as ultrapassagens.? Apesar de não ter vencido nenhuma das duas corridas, o australiano Troy Bayliss (Ducati) é o líder com 40 pontos. O piloto, campeão da categoria em 2001, está à frente dos dois vencedores de ontem, seu compatriota Troy Corser e do inglês James Toseland, ambos com 38 pontos. Barros é o quinto, com 19 pontos. A próxima etapa será no circuito de Phillip Island, na Austrália, no próximo domingo. ?Na Austrália, o motor é muito importante e nós só iremos receber a versão melhorada da nossa máquina no treino de Valência?, explicou Barros.